В поездах Укрзализныци установят камеры видеонаблюдения

В поездах можно будет приобрести детское меню. Фото: pinterest.com

Укрзализныця вводит новые услуги в поездах.

Ланчбоксы и детское меню, что раньше можно было приобрести только в "Интерсити+", теперь будут продавать в поездах дальнего следования, сообщили в "Завтраке с 1+1".

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Кроме этого, в вагонах поездов появятся камеры видеонаблюдения. Они будут обязательными в новых поездах и отремонтированных вагонах.

Укрзализныця приостановила продажу билетов в Ивано-Франковской области. Продажу билетов возобновят в случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.