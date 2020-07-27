В Печерском райсуде произошла вспышка коронавируса

Гражданам советуют подавать заявления или другие обращения через почтовый ящик суда. Фото: Reuters

Среди работников Печерского районного суда Киева обнаружили вспышку коронавирусной инфекции.

Количество инфицированных не указывается. Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

"Проводится тестирование на коронавирус контактных лиц и решается вопрос о проведении дезинфекционных и профилактических мероприятий в суде", - сказано в сообщении.

Как отмечается, учреждение продолжает праюваты в штатном режиме. Посетителей и сотрудников учреждения просят воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают обязательного присутствия.

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Граждан также призывают воздержаться от личного посещения суда и рекомендуют подавать заявления или другие обращения через почтовый ящик суда, сервисы "Электронного суда", электронной почты [email protected]

На официальном сайте суда разместили телефоны, по которым можно получить необходимую информацию о деле.

По состоянию на 27 июля в Украине лабораторно подтверждено 65 тыс. 656 случаев COVID-19. За минувшие сутки заболели 807 человек, из них 65 детей и 43 медицинских работника. Наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве и Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях.