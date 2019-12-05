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пятница, 06 декабря 2019 00:03

В ПЦУ приняли решение относительно Филарета

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В ПЦУ приняли решение относительно Филарета
В ПЦУ учли заслуги Филарета. Фото: УНИАН

Синод Православной церкви Украины решил выделить почетному патриарху Филарету пожизненное право на проживание в здании церкви и разрешить совершения богослужений во Владимирском соборе.

Такое решение было принято за былые заслуги патриарха Филарета и в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата".

Филарету официально разрешено проживать и использовать для своей деятельности комплекс зданий по адресу: улица Пушкинская, 36 (Киев).

Пожизненное материальное содержание почетного патриарха осуществляется за счет отчислений от Владимирского собора и добровольных пожертвований. На Синоде также решили, "учитывая прошлые особые заслуги" Филарета, создать религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии.

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В ПЦУ отметили, что распространяемые мысли по поводу того, что якобы церковь "желает выбросить патриарха Филарета на улицу", не соответствуют действительности и безосновательно провоцируют недоразумения среди верующих и общественности.

15 декабря 2018-го на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания. Томос об автокефалии украинской церкви члены Синода Вселенского патриархата подписали в Константинополе 9 января.

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