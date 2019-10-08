В ПЦУ надеются, что Церковь Греции признает ее каноничность

12 октября глава собора, предстоятель Церкви Греции архиепископ Иероним, созывает внеочередное заседание, чтобы обсудить Украины. Фото: dostyp.com.ua

На внеочередном соборе иерархов Греческой православной церкви будут говорить о вопросах "Информация об автокефальной церкви Украины".

Очередное заседание Собора иерархов Церкви Греции состоится на этой неделе в Афинах и закончится 11 октября, об этом сообщил представитель Православной церкви Украины архиепископ Евстратий Зоря в Facebook.

"Внеочередной собор иерархов Церкви Греции 12 октября, в субботу, рассмотрит тему" Информация об автокефальной церкви Украины ". 7 октября 2019 года Блаженнейший Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним ІІ подписал соответствующее распоряжение" - написал Зоря.

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Среди тем, которые будут обсуждаться на заседании нет такого, что бы касалось Украины. Но 12 октября глава собора, предстоятель Церкви Греции архиепископ Иероним, созывает внеочередное заседание. Там иерархи и обсудят "украинский вопрос".

Зоря также напомнил, что в конце августа священный Синод Элладской православной церкви подтвердил каноничность предоставления Православной церкви Украины автокефалии и предоставил право архиепископу афинскому решить вопрос ее признания.

"Следует ожидать, что такую ​​же поддержку вопроса получит и от собора иерархов Церкви Греции" - добавил Зоря.

На официальном сайте Элладской православной церкви опубликовано релиз результатам заседания Священного Синода 26-28 августа этого года.Священный Синод ЭПЦ признает каноническим право Вселенского патриарха на даровании автокефалии, а также предоставляет преимущество предстоятелю Элладской церкви в дальнейшем заниматься вопросом признания Церкви Украины.