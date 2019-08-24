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суббота, 24 августа 2019 10:45

В парке Шевченко готовятся к Маршу защитников
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Несколько тысяч человек собрались в столичном парке Шевченко на Марш защитников
Фото: Анатолий ГАЕВСКИЙ
Несколько тысяч человек собрались в столичном парке Шевченко на Марш защитников
Несколько тысяч человек собрались в столичном парке Шевченко на Марш защитников
Несколько тысяч человек собрались в столичном парке Шевченко на Марш защитников
Несколько тысяч человек собрались в столичном парке Шевченко на Марш защитников

В 10:00 несколько тысяч людей собрались в столичном парке Шевченко на Марш защитников. Присутствуют представители разных регионов, ветераны, волонтеры. Держат в руках флаги Украины, военно-морских сил, добровольческих формирований и подразделений Вооруженных Сил Украины.

Стартует Марш защитников в 11:00 от Красного корпуса Киевского национального университета. Колонны пойдут улицей Владимирской, бульвару Шевченко, потом – по Крещатику, с остановкой около ЦУМа выравнивание приблизительно в 11:30, к майдану Независимости.

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Первая "коробка" – родные и близкие погибших, потом – ветераны с инвалидностью, за ними будут идти представители ветеранских организаций из разных регионов Украины, потом – военнослужащие, последняя "коробка", – гражданские.

Организаторы Марша защитников ожидают на марше свыше девяти тысяч участников

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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