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пятница, 06 августа 2021 13:22

В оздоровительном лагере детей кормили гнилыми огурцами и булками с муравьями
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В курортной Кирилловке Запорожской области выявили многочисленные нарушения качества детского питания в оздоровительных лагерях.

Столовые заведений проверили инспекторы Госпродпотребслужбы, сообщают на сайте ведомства.

"В мучном цехе на технологическом оборудовании, столах, стенах и подоконнике были муравьи. В складском помещении для сырья под грязной тканью, насыпью охлаждались свежевыпеченные булки из указанного цеха. Для приготовления блюд кладовщикам заведения выдали огурцы с гнилью", - говорится в сообщении.

Фото: gudpss-zp.gov.ua
Госпродпотребслужба в Запорожской области систематически проводит мониторинг детских учреждений оздоровления

Служба систематически проводит мониторинг лагерей оздоровления и отдыха. Если в начале курортного сезона во время проверок нарушений не фиксировали, то недавняя проверка в детском учреждении на Федотовой косе выявила вопиющие нарушения безопасности и действующего законодательства.

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В сети показали рацион бойцов ВСУ на Гончаровском полигоне в Черниговской области. Фото с блюдами из столовой воинской части опубликовал военнослужащий. В ироничном сообщении он сравнил их с кормом для свиней, отметив, что еда, представленная на снимках, вряд ли соответствует стандартам НАТО, к которым стремится украинская армия.

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