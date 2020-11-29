В ОП отреагировали на смерть двух пациентов с Covid-19 в реанимации

В ОП отреагировали на смерть двух больных Covid-19 в Жовкве. Фото: LIGA.NET.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал инцидент в больнице Жовкве на Львовщине, где двое пациентов умерли из-за отсутствия электричества, когда в отделении выключились аппараты искусственной вентиляции легких.

"Эта ситуация стоила двух человеческих жизней. Это недопустимо и такое не должно повториться. Все больницы во время пандемии должны быть готовы к таким внештатным ситуациям. Будем разбираться и делать кадровые выводы, в том числе и на уровне райгосадминистрации", - отметил Тимошенко, передает "Украинская правда".

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что оба пациента, умерших в результате инцидента, были больны Covid-19 и имели двустороннюю пневмонию.

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Он отметил, что в больнице есть два электрических генератора. Один из них подключен к электросети в родильном отделении. А второй на момент приезда следственно-оперативной группы и по словам самих работников медицинского учреждения "находился в гаражном помещении на территории больницы" и не был подключен к электросети.

"Инициирует представление об увольнении председателя Жовкивской РГА, а перед Жовкивской районным советом инициирует увольнение главного врача медицинского учреждения. Также департаментом здравоохранения ЛОГА начата служебная проверка в отношении действий медицинских работников Жовкивской ЦРБ", - отметил Козицкий в Facebook.

27 ноября в районной больнице в Жовкве на Львовщине умерли двое пациентов в возрасте 61 и 66 лет подключены к аппаратам ИВЛ, которые не работали. Предварительная причина смерти - дыхательная недостаточность.