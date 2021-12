В ООН считают, что человечество ожидают еще пандемии

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал людей сделать выводы из пандемии Covid-19, потому что это не последний вызов для человечества.

Об этом он написал в Twitter по случаю Международного дня противоэпидемической готовности.

COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество. Реагируя на этот кризис в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему. В этот Международный день готовности к эпидемиям давайте уделим этому вопросу то внимание и инвестиции, на которые оно заслуживает", – говорится в публикации.

Ранее Гутерриш выставлял пост в Twitter, сделавшем прививку от коронавируса.

"Нам нужна настоящая вакцинационная солидарность – сейчас", – подчеркнул он.

#COVID19 will not be the last pandemic humanity will face.



As we respond to this health crisis, we need to prepare for the next one.



On this International Day of Epidemic Preparedness, let's give this issue the focus, attention and investment it deserves.