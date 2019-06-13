В ООН резко высказались о расследованниях преступлений на Майдане

ТСН Убийства на Майдане: представитель ООН Фиона Фрейзер назвала расследования затяжными и не эффективными

Расследование убийств на Майдане и 2 мая в Одессе в 2014 году затяжные и неэффективны.

Такого мнения придерживается председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, пишет Укринформ.

"Прошло 5 лет после убийств на Майдане зимой 2014-го, а также после убийств и насильственных смертей в Одессе 2 мая того же года. Расследование и судебное производство является затяжными и неэффективными, хотя мы определяем определенный прогресс в расследовании, которое осуществляет Генеральная прокуратура ", - отметила Фрейзер.

Никто не привлечен к ответственности и виновных в убийстве и нападениях на правозащитников и представителей СМИ, заявила она.

"Например, судебное разбирательство дела об убийстве Олеся Бузины, которое произошло 4 года назад, начинается заново, что еще больше затягивает правосудия. Судебное разбирательство длилось 1 год и 4 месяца, а в мае 2019-го судья объявил о самоотводе", - подчеркнула Фрейзер.

Она также напомнила, что в июле проходит три года со дня убийства журналиста Павла Шеремета, а "следствие до сих пор ищет виновников этого преступления".

"Несмотря на то, что за смертельное нападение на Екатерину Гандзюк осудили 5 человек, тех, кто приказал и заплатил за это преступление, еще не были привлечены к ответственности", - отметила глава миссии. - Мы призываем правоохранительные органы обеспечить быстрое и эффективное расследование всех нападений. Надо больше делать для противодействия давления на судей, реформирования Генеральной прокуратуры Украины и обеспечения достаточных ресурсов для функционирования Государственного бюро расследований ".

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По делам о преступлениях в отношении участников евромайдан суды вынесли 48 приговоров. Из них - 9 приговоров по реальному лишению свободы, и они касаются исключительно титушок.