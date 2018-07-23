В Одессу зашли военные корабли НАТО

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Утром 23 июля в одесском порту пришвартовались 2 группы кораблей Североатлантического альянса.

Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

"В порт Одессы с визитом заходят корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО 2 (SNMCMG2)", - сообщили в ВМС.

Сколько продлится визит, там не уточнили.

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Поддержка НАТО в Украине в июне этого года достигла рекордного показателя - 47%. По результатам опроса, 86% сторонников НАТО в Украине ожидают найти в результате такой интеграции "гарантии безопасности Украины". Каждый третий видит в членстве благоприятную возможность "укрепить и модернизировать украинскую армию". Каждый четвертый ожидает "рост авторитета Украины на международной арене".