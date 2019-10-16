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среда, 16 октября 2019 21:50

В Одессу везут новые патрульные катера ВМС Украины

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В Одессу везут новые патрульные катера ВМС Украины
Катера передали США в рамках военной помощи Украине. Фото: VPK

В Одессу направляется американский корабль с новыми патрульными катерами ВМС Украины типа Island, которые США передали в рамках военной помощи.

Судно, которое специально приспособлено для таких операций, находится уже на полпути. Оно прибудет в Одессу 20 или 21 октября, передает "Думская".

Как отмечается, сухогруз Ocean Freedom под американским флагом вышел из Балтимора 3 октября. Рано утром 14 октября он прошел Гибралтарский пролив и сейчас находится у берегов Сицилии. Патрульные катера Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" закреплены на верхней палубе судна.

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Корабль морской охраны BG01 "Крым", который большую часть эксплуатации прослужил как президентская яхта, переоборудуют в учебное судно. Корабль передадут учебному центру регионального управления Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

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Дата
16
октября

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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