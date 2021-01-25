В Одесской области разворовали песка на миллионы гривен

Следователи изъяли компьютерную технику и бухгалтерию с доказательствами. Фото: СБУ

В Одесской области злоумышленники незаконно добывали песок.

Разработку недр разоблачила Служба безопасности Украины в Беляевском районе, сообщили в пресс-службе СБУ.

Преступники нанесли государству ущерб на сумму более 100 млн грн.

"Организовала незаконный бизнес местная частная коммерческая структура. Дельцы получили официальную лицензию и начали добывать песок на площадях, значительно превышающих размеры лицензированных площадок. Они реализовывали нелегально добытую смесь местным частным фирмам в обход налогового законодательства", - пишут в сообщении.

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Следователи изъяли компьютерную технику и бухгалтерию с доказательствами во время обыска.

В Кривом Роге на Днепропетровщине чиновники разворовали 6 млн грн бюджетных средств. Деньги были выделены на школу и больницу.