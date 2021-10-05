В одесских больницах не хватает медиков

 
Ексклюзивы
1/5
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 909
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 549
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2628
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1539
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 216
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 855
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3447
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
7 Просмотров: 4302
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 3789
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 576
Фото
Все фото
4
5
5
26
6
Крематорий во Львове: показали проект здания
Крематорий во Львове: показали проект здания
Краля и Пенола: украинские полярники растрогали соцсети фото и видео новорожденных тюленей
Краля и Пенола: украинские полярники растрогали соцсети фото и видео новорожденных тюленей
В столице проходит &quot;Марш за Киев&quot;
В столице проходит "Марш за Киев"
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
День Ангел 1 октября отмечает владелец лишь одного имени
День Ангел 1 октября отмечает владелец лишь одного имени
Видео
Все видео
"Забирай у них камеру!" На журналистов "Схем" напали во время интервью с председателем правления Укрэксимбанка
"Забирай у них камеру!" На журналистов "Схем" напали во время интервью с председателем правления Укрэксимбанка
Два региона находятся в шаге от красной зоны
Два региона находятся в шаге от красной зоны
В Минздраве показали, как выглядит международное свидетельство о вакцинации
В Минздраве показали, как выглядит международное свидетельство о вакцинации
В Польше открывают памятник украинскому священнику-спасителю Емельяну Ковчу (фото)
В Польше открывают памятник украинскому священнику-спасителю Емельяну Ковчу (фото)
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 1809
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 459
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8406
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 657
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
04 октября 2021
Просмотров: 297
Плітки
– Обожнюю сварки багатих і знаменитих, – каже подруга Таня. Вона підписана на всіх відомих українських блогерів в інстаграмі. ...
вторник, 05 октября 2021 02:15

В одесских больницах не хватает медиков

  Комментировать
В одесских больницах не хватает медиков
Больницам Одессы не хватает медперсонала. Фото: Reuters

В опорных больницах Одессы с Covid-19 не хватает анестезиологов, медсестер и санитаров.

"Наиболее проблемным моментом работы опорных стационаров является нехватка кадров - врачей-анестезиологов, среднего и младшего медицинского персонала. Активно ведутся переговоры по привлечению медиков к работе в опорных больницах, а также готовится обращение по данному вопросу в Министерство здравоохранения и Кабинета министров Украины", - сообщили в пресс-службе мэрии.

За последние сутки Covid-19 заболели 49 одесситов. В целом с начала эпидемии в Одессе зарегистрированы 72 тис. 689 случаев коронавирусной болезни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове больница для лечения коронавируса заполнилась за один день

По данным на 4 октября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 237 пациентов с Covid-19, из них 37 человек находятся в состоянии средней тяжести, в тяжелом - 200 пациентов, из них шестеро подключены к аппаратам ИВЛ.

3 октября в Украине зафиксировали 4821 больного коронавирус. Из них 448 детей и 50 медработников. Такой спад зараженных специалисты обычно объясняют "эффектом выходного дня". Например, за сутки 1 октября в Украине зафиксировали 11809 новых случаев Covid-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В одесских больницах не хватает медиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
6
 Просмотров: 9495
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
 Просмотров: 7767
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
4
 Просмотров: 3906
Вслед за соцсетями по всему миру &quot;упали&quot; и другие сервисы
Вслед за соцсетями по всему миру "упали" и другие сервисы Просмотров: 2907
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
 Просмотров: 2772
Общество
Крематорий во Львове: показали проект здания
Крематорий во Львове: показали проект здания
4
 Просмотров: 72
"Забирай у них камеру!" На журналистов "Схем" напали во время интервью с председателем правления Укрэксимбанка
"Забирай у них камеру!" На журналистов "Схем" напали во время интервью с председателем правления Укрэксимбанка
 Просмотров: 99
Украинские военные будут усиленно изучать английский
Украинские военные будут усиленно изучать английский Просмотров: 171
Назвали вероятные причины сбоя в Facebook, Instagram и WhatsApp
Назвали вероятные причины сбоя в Facebook, Instagram и WhatsApp Просмотров: 1197
Вслед за соцсетями по всему миру "упали" и другие сервисы
Вслед за соцсетями по всему миру "упали" и другие сервисы Просмотров: 2907
Больше всего комментируют
14
"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
5
Руководство передумало: разрешили показ скандального фильма о Зеленском
5
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
3
Украина будет возвращать Саакашвили
2
У Украины нет времени рассчитывать, пока страну примут в ЕС - Зеленский
Голосов: 57211
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть