В одесских больницах не хватает медиков

Больницам Одессы не хватает медперсонала. Фото: Reuters

В опорных больницах Одессы с Covid-19 не хватает анестезиологов, медсестер и санитаров.

"Наиболее проблемным моментом работы опорных стационаров является нехватка кадров - врачей-анестезиологов, среднего и младшего медицинского персонала. Активно ведутся переговоры по привлечению медиков к работе в опорных больницах, а также готовится обращение по данному вопросу в Министерство здравоохранения и Кабинета министров Украины", - сообщили в пресс-службе мэрии.

За последние сутки Covid-19 заболели 49 одесситов. В целом с начала эпидемии в Одессе зарегистрированы 72 тис. 689 случаев коронавирусной болезни.

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По данным на 4 октября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 237 пациентов с Covid-19, из них 37 человек находятся в состоянии средней тяжести, в тяжелом - 200 пациентов, из них шестеро подключены к аппаратам ИВЛ.

3 октября в Украине зафиксировали 4821 больного коронавирус. Из них 448 детей и 50 медработников. Такой спад зараженных специалисты обычно объясняют "эффектом выходного дня". Например, за сутки 1 октября в Украине зафиксировали 11809 новых случаев Covid-19.