В Одессе заканчиваются места для больных с коронавирусом

В городе осталось 20 свободных мест для госпитализации. Фото: Reuters

В одесских больницах 28 ноября осталось всего 20 свободных мест для госпитализации больных с Covid-19.

О нехватке мест передает "Думская".

Мест может не хватить несмотря на то, что вчера пациентов с коронавирусом начало принимать отделение городской клинической больницы № 5. Оно насчитывает 90 коек.

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"Все заняли буквально в первый день. За сутки в Одессе диагноз подтвердили у 689 человек. Ситуация близка к критической, признаются медики", - говорится в материале.

Введение полного локдауну в Украине точно не состоится с 30 ноября, заявил в эфире телеканала "Интер" министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, заполняемость койко-мест в больницах на сегодняшний день составляет чуть менее 50%.