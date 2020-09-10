В Одессе эвакуировали танкер Delfi

10 сентября в Одессе завершили финальный этап работ по поднятию затонувшего танкера Delfi. Судно уже убрали с пляжа.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.
"Delfi покинул пляж "Дельфин". Скучать не будем", - написал министр.
С танкера откачали воду и отбуксируют в порт Черноморска.
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Танкер Delfi затонул в ночь на 22 ноября прошлого года. Из-за шторма судно, что было в акватории порта "Южный", сорвало с якоря и оно село на мель близ городского пляжа. Из корпуса танкера, поврежденного в результате столкновения с волноломом, неоднократно фиксировали утечку нефтепродуктов.Сначала танкер Delfi планировали отбуксировать с одесского пляжа "Дельфин" до 24 августа.
Капитана затонувшего танкера приговорили к одному году ограничения свободы.
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