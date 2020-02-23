В Новых Санжарах заболела эвакуированная. Это не коронавирус

В иностранки произошло обострение хронической болезни. Фото: JKL

В Новых Санжарах в иностранной гражданки, которая после эвакуации из Китая вместе с украинцам находится на 14-дневной обсервации, произошло обострение хронической гастроэнтерологической болезни.

У женщины появилась боль в животе вечером 22 февраля, ей понадобилась экстренная медицинская помощь. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

После осмотра медицинскими работниками был установлен предварительный диагноз. Позже к обсервации прибыла экстренная помощь со специалистами, которые провели осмотр пациента.

"Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, провели медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм", - отметил Ляшко.

В то же время в Минздраве сообщили, что сейчас иностранка и другие эвакуированные чувствуют себя хорошо.

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"Установлено, что это обострение хронической гастроэнтерологической болезни эвакуированной.

Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваем, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет.

Остальные эвакуированные пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя хорошо. Они также не имеют никаких признаков острых респираторных заболеваний", - говорится в сообщении.

В эвакуированных из Китая украинцев, находящихся на карантине в Новых Санжарах, нет симптомов коронавируса. Украинцев будут проверять каждые три дня.