В новом году будем иметь более 100 выходных

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В 2020 году у украинцев будет более сотни выходных.

Некоторые из них будут выпадать по три-четыре дня кряду, сообщили в Интерфакс-Украина.

Всего на 2020 год предусматриваются 11 официальных виходных.1 января – Новый год (среда), 7 января – православное Рождество Христово (вторник), 8 марта – Международный женский день (воскресенье), 19 апреля – Пасха (воскресенье), 1 мая – Международный день труда (пятница), 9 мая – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне (суббота), 7 июня – день Святой Троицы (воскресенье), 28 июня – День Конституции Украины (воскресенье), 24 августа – День независимости Украины ( понедельник), 14 октября – День защитника Украины (среда) 25 декабря – Рождество Христово по юлианскому календарю (пятница).

Среди прочего законодательством предусмотрено, что если государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье, то украинцы получают дополнительный выходной в ближайший понедельник. Поэтому выходными станут понедельники 9 марта, 20 апреля, 11 мая, 8 июня, 29 июня.

Так, у украинцев в течение 2020 года будет несколько выходных по три-четыре дня подряд: 4–7 января, 7–9 марта, 18–20 апреля, 1–3 мая, 9–11 мая, 6–8 июня, 27–29 июня, 22–24 августа и 25–27 декабря.

Кроме того, Кабинет министров распоряжением от 23 октября 2019 №995-р рекомендовал в целях обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2020 году Рождества Христова руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести рабочий день с понедельника 6 января на субботу 11 января.

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В Украине в выходные дни значительно меньшее количество родов, чем в будни. Кесарево сечение чаще всего назначают на вторник.