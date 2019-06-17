В Нотр-Даме провели первое после пожара богослужение

В Соборе Парижской Богоматери состоялось первое после пожара богослужение. Его провели ровно через два месяца после того, как огонь разрушил часть собора.
Священники и верующие были в строительных касках, сообщает AFP.
Всего в богослужении приняли участие около 30 человек, половина из них - духовенство.
Остальные желающие могла наблюдать за мессой в прямой трансляции. К ее просмотру приобщались прохожие на улицах Парижа.
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Напомним, вечером 15 апреля в столице Франции загорелась крыша Собора Парижской Богоматери. Пожар возник около 20:00. Для ликвидации пожара задействованы около 400 спасателей. Точная причина возгорания пока неизвестна. По предварительной информации, огонь могли вызвать реставрационные работы в соборе.
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