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понедельник, 17 июня 2019 02:12

В Нотр-Даме провели первое после пожара богослужение

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В Нотр-Даме провели первое после пожара богослужение
В Нотр-Даме провели первое богослужение. Фото: РБК

В Соборе Парижской Богоматери состоялось первое после пожара богослужение. Его провели ровно через два месяца после того, как огонь разрушил часть собора.

Священники и верующие были в строительных касках, сообщает AFP.

Всего в богослужении приняли участие около 30 человек, половина из них - духовенство.

Остальные желающие могла наблюдать за мессой в прямой трансляции. К ее просмотру приобщались прохожие на улицах Парижа.

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Напомним, вечером 15 апреля в столице Франции загорелась крыша Собора Парижской Богоматери. Пожар возник около 20:00. Для ликвидации пожара задействованы около 400 спасателей. Точная причина возгорания пока неизвестна. По предварительной информации, огонь могли вызвать реставрационные работы в соборе.

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