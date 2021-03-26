В ночь на воскресенье Украина перейдет на летнее время

Украина переходит на летнее время в ближайшее воскресенье. Фото: pixabay

В ближайшие выходные, с субботы на воскресенье, 28 марта, Украина переходит на летнее время.

В 3:00 по киевскому времени стрелку переведут на час вперед.

Изменение времени в Украине происходит дважды в год: в последнее воскресенье марта страна переходит на летнее время, а каждое последнее воскресенье октября - на зимнее.

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Перевод времени предусмотрен постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

В этом году в Верховной Раде пытались отменить перевод часов, но большинство не поддержало соответствующий законопроект.

Верховная Рада 19 марта провалила голосование во 2-м чтении законопроекта, который отменяет в Украине переход с летнего на зимнее время и наоборот.