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пятница, 26 марта 2021 09:56

В ночь на воскресенье Украина перейдет на летнее время

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В ночь на воскресенье Украина перейдет на летнее время
Украина переходит на летнее время в ближайшее воскресенье. Фото: pixabay

В ближайшие выходные, с субботы на воскресенье, 28 марта, Украина переходит на летнее время.

В 3:00 по киевскому времени стрелку переведут на час вперед.

Изменение времени в Украине происходит дважды в год: в последнее воскресенье марта страна переходит на летнее время, а каждое последнее воскресенье октября - на зимнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Решение Рады не требуется: Кабмин может отменить перевод часов на летнее время

Перевод времени предусмотрен постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

В этом году в Верховной Раде пытались отменить перевод часов, но большинство не поддержало соответствующий законопроект.

Верховная Рада 19 марта провалила голосование во 2-м чтении законопроекта, который отменяет в Украине переход с летнего на зимнее время и наоборот.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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