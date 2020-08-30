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воскресенье, 30 августа 2020 13:02

В Николаеве задержали мужчину, который "заминировал" рейсовый автобус и автомобиль

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В Николаеве задержали мужчину, который &quot;заминировал&quot; рейсовый автобус и автомобиль
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет. Фото: Нацполиция

В Ингульскому районе Николаева правоохранители задержали злоумышленника, который "заминировал" рейсовый автобус и автомобиль.

Так, 29 августа около 17:30 в полицию поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что на территории междугородного автовокзала заминированы рейсовый автобус и припаркованный рядом с ним автомобиль Mazda. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"На место происшествия немедленно прибыли наряды патрульной полиции и полиции охраны, бойцы роты полиции особого назначения ГУНП в Николаевской области, следственно-оперативная группа отдела полиции", - говорится в сообщении.

В то же время, на месте происшествия работали бригада аварийной службы газа, спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и "скорая".

"Учитывая информацию об угрозе взрыва, правоохранители оцепили район возможной опасности, чтобы избежать возможных жертв, и обеспечили охрану прилегающей территории. Сотрудники взрывотехнической службы ГУНП и кинолог со служебной собакой провели тщательное обследование транспортных средств, где, вероятно, были заложены взрывные устройства и никаких предметов , которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, специалисты не выявили ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, им оказался 32-летний житель Кривого Рога. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что оказался в Николаеве, направляясь к родному городу из Одессы. Пока ожидал свой автобус, употреблял спиртное, а потом решил позвонить на 102 с таким сообщением.

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"Следователи Ингульского отдела полиции задержали фигуранта в порядке ст. 208 УПК Украины. Мобильный телефон, с которого он совершил звонок, изъяли", - информируют правоохранители.

Стоит отметить, что против мужа открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК. Ему грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

На Сумщине СБУ помешала контрабанде лекарств и табака из России на 7 млн гривен. Согласно данным предварительного следствия, незаконные поставки организовали жители одного из пограничных населенных пунктов вместе с сообщниками-русскими.

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30
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