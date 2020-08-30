В Николаеве задержали мужчину, который "заминировал" рейсовый автобус и автомобиль

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет. Фото: Нацполиция

В Ингульскому районе Николаева правоохранители задержали злоумышленника, который "заминировал" рейсовый автобус и автомобиль.

Так, 29 августа около 17:30 в полицию поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что на территории междугородного автовокзала заминированы рейсовый автобус и припаркованный рядом с ним автомобиль Mazda. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"На место происшествия немедленно прибыли наряды патрульной полиции и полиции охраны, бойцы роты полиции особого назначения ГУНП в Николаевской области, следственно-оперативная группа отдела полиции", - говорится в сообщении.

В то же время, на месте происшествия работали бригада аварийной службы газа, спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и "скорая".

"Учитывая информацию об угрозе взрыва, правоохранители оцепили район возможной опасности, чтобы избежать возможных жертв, и обеспечили охрану прилегающей территории. Сотрудники взрывотехнической службы ГУНП и кинолог со служебной собакой провели тщательное обследование транспортных средств, где, вероятно, были заложены взрывные устройства и никаких предметов , которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, специалисты не выявили ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, им оказался 32-летний житель Кривого Рога. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что оказался в Николаеве, направляясь к родному городу из Одессы. Пока ожидал свой автобус, употреблял спиртное, а потом решил позвонить на 102 с таким сообщением.

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"Следователи Ингульского отдела полиции задержали фигуранта в порядке ст. 208 УПК Украины. Мобильный телефон, с которого он совершил звонок, изъяли", - информируют правоохранители.

Стоит отметить, что против мужа открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК. Ему грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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