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пятница, 01 ноября 2019 14:57

"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе

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&quot;В НАТО берут тех, кто туда стучится&quot; - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Сергей Таран: самое важное сейчас - найти политическую волю и четко на весь мир заявить о своем желании вступления в Альянс. Фото: obozrevatel

"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе

Североатлантический совет НАТО во главе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом 30 октября прибыла в Одессу. В Украине делегацию встретил вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба. Они дали совместную пресс-конференцию.

Столтенберг анонсировал запуск новой программы взаимодействия НАТО с Украиной. Она должна объединить существующие сферы сотрудничества. Сейчас Альянс работает с Украиной в трех форматах - комплексный пакет помощи, годовые национальные программы и Комиссия Украина-НАТО.

Также украинская сторона заявила, что больше не планирует подавать заявку на План действий относительно членства. Об этом сказал Дмитрий Кулеба. Считает, что вопрос ПДЧ должен быть техническим, а не политическим. И нам следует сосредоточиться на выполнении условий совместимости с НАТО, проведя соответствующие реформы.

На следующий день в Киеве Йенс Столтенберг встретился с президентом Владимиром Зеленским в рамках Комиссии "Украина - НАТО".

- Наше государство находится на юго-восточном фланге альянса и является неотъемлемой частью евроатлантического пространства безопасности. Мы не только потребитель но и многолетний поставщик безопасности. - сказал Владимир Зеленский.

Столтенберг ответил, что Альянс высоко ценит партнерство с Украиной. И увеличит поддержку в Черноморском регионе через обучение, визиты в порты и обмен информацией.

Некоторые действия нашей власти отдаляют членство Украины в НАТО. Должны выработать четкий государственный курс на евроинтеграцию и придерживаться его.

Объясняет в интервью Gazeta.ua директор Международного института демократии Сергей Таран, 49 лет.

Какие позвучали главные сигналы от Столтенберга для Украины?

- Самый важный месседж Столтенберга заключается в том, что наша дорога в НАТО не закрыта. Все зависит от действий Украины. Он подчеркивал, что главное - воля народа и никто извне не может распространять на нее свое влияние. Столтенберг говорил о дальнейшем сотрудничестве. Особенно в Черноморском районе. Это - сигнал, как стране, так и ее власти. Наши лидеры и чиновники должны показать, что Украина четко придерживается своей евроатлантической позиции. Готова делать конкретные шаги, чтобы ускорить членство. Для подтверждения своих намерений мало слов. Надо сформировать четкий план, документально его утвердить. Наша позиция должна быть подкреплена официальной юридической базой.

Несмотря на слова скептиков, что в НАТО нас не ждут, стоит работать в этом направлении. Столтенберг дал понять, что при желании двери Альянса для Украины открыты.

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Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на брифинге с генсеком НАТО заявил, что Украина не будет подавать заявку на План действий относительно членства, поскольку считает действующей представленную на Бухарестском саммите в 2008 году. Действительно нам не надо ее подавать?

- Наоборот. Подать заявку очень важно. Наша предыдущая была аннулирована словами и действиями Януковича в 2010 году. Он официально отказался от членства и говорил, что Украина хочет получить нейтральный статус. В НАТО берут тех, кто постоянно туда стучится. Там никто не будет угадывать наши желания. Даже просто выразить их мало - надо задокументировать официально. Именно поэтому нужно пытаться получить ПДЧ. Результат будет зависеть от нашей настойчивости, готовности меняться. Альянс сейчас ведет переговоры с Северной Македонией и другими странами, которые раньше и не мечтали стать частью НАТО. Мы не хуже.

Украинская власть сделала все, что могла, для сближения с НАТО во время этого визита?

- Сейчас самое главное - делать конкретные шаги, а не декларативные заявления. Например, говорить о датах и ​​программах. Этого на переговорах было маловато. Очень неоднозначно можно воспринять заявления председателя комитета Верховной Рады по внешней политике Богдана Яременко. Говорил, что Украина готова вывести всех инструкторов НАТО со своей территории, если того пожелает Россия. Для Альянса важна консолидированное мнение всего общества. Поэтому их тоже настораживают слова некоторых депутатов, что нам не стоит становиться членом. Мол, западные страны все равно не ждут там Украину. Такие вещи портят наши евроатлантические перспективы. Для НАТО важно, чтобы намерения были четкие и неизменные. Пока не говорим одним голосом о своем желании вступления, его не будет.

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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, который на днях участвовал во встрече министров обороны государств-членов НАТО и его партнеров в Брюсселе, сообщил о достигнутой договоренности о новом формате взаимодействия между Украиной и НАТО. О чем идет речь?

- Представители Альянса и Украины говорят, что это должно объединить все формы сотрудничества и тем самым улучшить их эффективность. Что это означает на практике увидим позже. Но не стоит сильно на этом концентрироваться. Могут быть какие угодно новые программы - они не заменят План действий относительно членства. Это - единственный проверенный путь, как Украина может стать частью этой организации.

Какие ключевые реформы необходимые для вступления Украины в НАТО?

- Самое важное - найти политическую волю и четко на весь мир заявить о своем желании. Сейчас, несмотря на закрепленные положения в Конституции, некоторые представители власти говорят о приостановлении интеграции. Когда займем четкую позицию, в рамках двусторонних переговоров с представителями Альянса выработаем конкретные требования, которые должна выполнить Украина. Они будут касаться военного, экономического, политического секторов. Однако для каждого кандидата на вступление они разные.

Йенс Столтенберг обратился к народным депутатам с трибуны Верховной Рады, процитировав стихотворение Тараса Шевченко "Минають дні, минають ночі".

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