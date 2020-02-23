В Нацсовете признали: кодирование украинских каналов заставляет людей смотреть российское ТВ

Нацсовет рассказал о кодировании каналов. Фото: Сегодня

Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины признал, что украинцы стали смотреть больше российского ТВ после кодирования на спутнике украинского.

Мировой опыт свидетельствует, что в свободном доступе могут быть или международные версии телеканалов (как украинский "Интер +" или российский "Первый канал. Планета"), или телеканалы общественного вещателя, как итальянский RAI, рассказал в интервью "Главкому" член Нацсовета Сергей Костинский.

"Поскольку цифровая сеть украинского ТВ не является сегодня достаточно эффективной в Украине. Она не охватывает 95% территории. У нас есть проблемы с приграничьем, с целыми районами, где люди не могут принять сигнал. У нас есть проблемы с оккупированными территориями. Я не думаю , что в Италии есть оккупированные территории", - заявил член Нацсовета.

Он также напомнил, что мы есть уникальной в этом плане европейской страной. Есть откровенно говорить, что через спутник распространяется сигнал не только украинских, но и российских телеканалов, ранее украинские вещатели создавали мощную конкуренцию российскому телевидению, а сейчас из-за кодирования россияне в этом сегменте телевещания имеют полное преимущество.

"Если треть зрителей смотрят телевидение через спутниковые антенны, как у нас, то это влиятельная технология. Логично: если исчезают украинские телеканалы, люди смотрят российские. Миграция на другие технологии будет происходить медленно, потому что человек имеет для себя понять, почему так происходит, ведь он себе уже приобрел спутниковую антенну, почему должен еще где-то что-то себе покупать, почему должен платить абонентскую плату за доступ к украинскому телевидению, если через эту антенну он может спокойно смотреть качественный российский продукт?", - добавил Костинский.

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Медиагруппы StarLightMedia, 1 + 1 media, "Медиа Группа Украина" и Inter Media Group закодировали спутниковый сигнал своих основных телеканалов 28 января, в 23:59. В целом было закодировано 22 телеканала.