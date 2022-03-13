В нацроуминге теперь можно пользоваться мобильным интернетом: инструкция

Национальный роуминг позволяет при пропаже связи одного оператора подключаться к сети другого. Фото: ukrinform

В рамках национального роуминга абоненты теперь могут пользоваться мобильным интернетом.

Об этом говорится в совместном прессрелизе украинских операторов Киевстар, Vodafone Украина и lifecell.

"Теперь абоненты могут пользоваться не только голосовыми звонками и SMS, но и мобильным 2G/3G интернетом на скорости до 512 кбит/с, чтобы обмениваться сообщениями в мессенджерах или искать информацию в интернете", - говорится в сообщении.

Для абонентов lifecell роуминг работает автоматически. Если подключение к сети другого оператора не происходит – необходимо произвести ручные настройки.

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"Национальный роуминг позволяет при пропаже связи одного оператора подключаться к сети другого. В настоящее время наличие мобильного интернета не менее важно, чем звонки, ведь позволяет быть на связи с близкими онлайн и проверять актуальные новости. При этом, тарификация услуг в национальном роуминге сохраняется в соответствии с тарифным планом оператора, услугами которого пользуется абонент", - объясняют компании.

Абоненты Киевстар и Vodafone могут воспользоваться этой опцией, выполнив ручные настройки на смартфоне:

Отключить автовыбор сети:

- на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор;

- на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети

Найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell.

Если зарегистрироваться не удалось, нужно попытаться снова или выбрать другую сеть.

Проверить возможность использования мобильного интернета – отправить сообщение в мессенджере.

Операторы обратили внимание, что подключение национального роуминга может создать дополнительную нагрузку на мобильные сети. Для того чтобы все абоненты имели доступ к связи в важный момент, они советуют:

- отключить автозагрузку в мессенджерах и других приложениях. Например, автоматическое обновление в Play Market и App Store через мобильные сети;

- в настройках смартфона можно запретить приложениям, работающим в фоновом режиме, использовать мобильный трафик;

- установить меньшее качество видео на YouTube и других видеостриминговых сервисах;

- при наличии следует использовать Wi-Fi.

"Также абонентам важно ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети своего оператора. Вручную или включив автовыбор сети", - добавили операторы.

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