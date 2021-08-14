В "Нацкорпусе" прокомментировали нападение на журналиста

Злоумышленники уже понесли наказание и извинились в журналиста. Фото: Нацкорпус

Нападавшие, которые в субботу после акции "Остановим капитуляции" напали на корреспондента "Буквы" Александра Кужельного, уже понесли наказание и извинились в журналиста.

Об этом говорится в заявлении "Нацкорпусу" в Telegram-канале.

"На данный момент нападавшие уже понесли наказание и принесли извинения Александру. Наше движение осуждает любые проявления насилия в отношении представителей СМИ. Просим извинения за этот инцидент у Александра, ведь это произошло на нашем мероприятии, а следовательно мы за него и отвечаем", - говорится в заявлении.

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14 августа "Национальный корпус" устроил митинг под Офисом президента. Требует отказаться от имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве и возобновления подачи воды в Крым. У Офиса президента начались столкновения с полицией. Начались после того, как активистам запретили проносить шины под здание Офиса президента. В правоохранителей полетела брусчатка, силовики применили слезоточивый газ.