В Моршине в рамках эксперимента проведут массовую вакцинацию

В Моршине Львовской области проведут массовую вакцинацию. Фото: Reuters

В курортном городе Моршин Львовской области начинают пилотный проект массовой вакцинации населения.

В Моршине проживает 4239 человек. Заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут сообщил, что для вакцинации жителей Моршина выделили 2,4 тыс. доз вакцины CoronaVac, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

"Проект предусматривает вакцинацию большинства населения, что позволит создать максимально безопасные условия и возможность пребывания здесь людей, которые приезжают для восстановления здоровья", - говорится в сообщении.

Директор департамента здравоохранения обладминистрации Орест Чемерис добавил, что массовая вакцинация жителей Моршина позволит создать 70% иммунной прослойки. Реализация проекта даст возможность изучить и проанализировать эффективность вакцинации населения в отдельно взятом населенном пункте.

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Для проекта используют 2 бригады пункта вакцинации в Моршинской городской больницы и 1 мобильную бригаду в Стрыйской центральной районной больнице.

Назвали категории украинцев, которых на вакцинацию против Covid-19 будут регистрировать работодатели. Речь о: работниках сферы здравоохранения, образования, соцсферы, работников или жителей интернатов, домов престарелых, военнослужащих, а также работников структур госбезопасности.