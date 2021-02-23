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вторник, 23 февраля 2021 17:02

В море упали более 200 гробов - произошел масштабный оползень
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Работники смогли спастись.
Фото: eminetra.co.uk
Работники смогли спастись.
Работники смогли спастись.
Работники смогли спастись.

В Италии произошел масштабный сдвиг побережья туристического Камольи.

В результате в море оказалось местное кладбище, а под водой - более 200 гробов, сообщает Eminetra.

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Работники кладбища смогли спастись после предостережений местных жителей. Они сообщили им, что слышали характерные звуки треска земли.

Гробы, попавшие в воду, подхватили волны. Из-за падения с высоты некоторые из них разбились и остались на берегу.

Этот район уже не первый раз страдает от эрозии почвы. Именно поэтому в 2018 году инициировали проект для обустройства поддержки скал.

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