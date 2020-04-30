В море нашли обломки канадского военного вертолета

В Ионическом море разбился военный вертолет. Фото: Reuters

В Ионическом море между Грецией и Италией нашли обломки канадского военного вертолета, который во время учений НАТО исчез с радаров.

Об этом сообщает AFP.

"Обломки были обнаружены в итальянской зоне контроля в Ионическом море", - рассказал один из офицеров.

По предварительным данным, среди обломков в международных водах у греческого острова Кефалония также обнаружили тело. Однако военный офицер этого не подтвердил, а лишь заявил, что Греция отправила вертолет для участия в спасательной операции.

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Вооруженные силы Канады пока не подтвердили, что обломки найдены. Поисковая операция продолжается.

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