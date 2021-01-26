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вторник, 26 января 2021 21:44

В МОН отреагировали на скандальные заявления в Драгоманова

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В МОН отреагировали на скандальные заявления в Драгоманова
Профессор опубликовала в соцсети сообщение, где раскритиковала переход сферы обслуживания на украинский язык. Фото: npu.edu.ua

Министерство образования и науки Украины прокомментировал ситуацию относительно высказываний о языке преподавательницы Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгении Бильченко.

Об этом говорится в сообщении МОН в Facebook

"Тема языка может и должен обсуждаться в демократическом обществе, исключительно с уважением и толерантностью. Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он о заботе вокруг государственного языка, что является важным для страны.

Нас, украиноязычных и русскоязычных, объединяет то, что мы все - украинцы. И мы все должны беспокоиться о нашей стране и нашем языке", - говорится в сообщении.

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В МОН отметили, что дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда.

"Дискуссии должны сопровождаться уважением и пониманием, что мы все живем в одной стране, в которой уважение является нашей неотъемлемой национальной чертой", - отмечается в сообщении.

Никакой конкретики и оценки на высказывания профессора министерство не предоставило. Не указано также будет ли какая-то реакция министерства по поводу преподавательницы или самого университета.

Преподавательница Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгения Бильченко назвала Украину "американской колонией". Она также добавила, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является "опухшим лимфоузлом" в больном теле.

В университете сообщения преподавательницы назвали недопустимыми и неприемлемыми высказываниями против украинского языка, украинских граждан и Украинского государства, которые идут вразрез с моральными принципами и убеждениями коллектива.

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