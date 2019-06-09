В Молдове назвали дату досрочных парламентских выборов

В Молдове досрочные парламентские выборы назначили на 6 сентября. Фото: Flagi

В Молдове 6 сентября состоятся досрочные парламентские выборы.

Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента Павел Филип на брифинге, который организовала Демократическая партия. Об этом сообщает УНН.

"Видно, что для Додона стало традицией нарушать Конституцию. Сегодня власть больше не принадлежит ни одному политическому образованию, сегодня власть принадлежит гражданам", - подчеркнул Филип.

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В Молдове парламентское большинство проголосовало за декларацию "О захваченном государстве" в ответ на решение Конституционного суда о незаконности новых назначений. .