В многодетной семье священника сгорел дом – нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Василием Славитой В поселке Маньковка Черкасской области сгорел дом многодетной семьи священника 43-летнего Василия Славиты. Остались только стены. Нужна любая помощь.

В ночь на 18 ноября в поселке Маньковка Черкасской области сгорел дом многодетной семьи священника 43-летнего Василия Славиты. Причиной стал взрыв твердотопливного котла, который произошел из-за внезапного выключения автомата электроснабжения. От добротного дома остались только стены. Для восстановления нужна любая помощь.

"В два часа ночи я проснулся от задымления в комнате. Разбудил скорей жену и детей. Младшему нашему сыну всего год, старше по 3, 7 и 13 лет. Старшей дочери 19 лет. Она студентка, но приехала домой на дистанционную учебу. Посадил их всех в машину, которую поставил подальше от дома. Вызвал пожарных. Сам побежал за документами и тушил котельную. Но огонь быстро распространялся. Пожарные в это время были на ДТП. Поэтому приехали только через 40 минут. Потом прибыло еще две пожарные", - рассказывает Gazeta.ua отец Василий.

Дом тушили до 8 утра. Сгорело все, что семья нажила за 21 год.

"Мы остались без одежды. Зимние вещи тоже не успели вынести. Причиной взрыва котла стало выбивание автоматов счетчика электроэнергии. Я за последние 6 лет просил поставить нам более мощные. Тогда бы никакого пожара не произошло, - говорит отец Василий. – Мы с женой и самым маленьким сынишкой живем в летней кухне. Старших детей приютил сосед напротив нашего двора. У него большой дом, выделил нам две комнаты. Дом хотим восстановить. Прежде всего, нужно спешить с крышей, чтобы стены не размокли. Просим у людей любую помощи".

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4149 4991 4594 1363 (дочь Славита Юлия Васильевна).