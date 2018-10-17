В мире отмечают Международный день борьбы с бедностью

Среди специалистов на сегодня существует несколько подсчетов бедности. Фото: i1.wp.com

История проведения Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты начинается 17 октября 1987.

В тот день более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, - пишет "Укрінформ".

На этой площади в 1948 году подписали Всеобщую декларацию прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв нищеты, насилия и голода.

Собравшиеся заявили, что бедность является нарушением прав человека, и подтвердили необходимость совместными усилиями добиваться соблюдения этих прав. Соответствующие заявления были выбиты на памятном камне, открытом в тот день.

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С тех пор каждый год люди разных рас, убеждений, состояний и социального происхождения собираются 17 октября, чтобы подтвердить неизменность своей позиции и продемонстрировать солидарность с малоимущими. Такие же памятные камни были открыты во многих странах мира, и они являются местом сбора для проведения Дня. Один из таких камней находится в саду Центральных учреждений ООН, и именно у него проводится ежегодная торжественная церемония организована Секретариатом ООН в Нью-Йорке.

Тема Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты в 2018 году - "Совместная работа с наиболее уязвимыми слоями населения на благо создания инклюзивных сообществ для обеспечения прав и достоинства для всех". Она указывает на важность защиты прав человека, особенно уязвимых слоев населения, и взаимосвязь обеспечения прав и свобод граждан и борьбы с бедностью.

Среди специалистов на сегодня существует несколько подсчетов бедности. К примеру, Всемирный банк установил, что в настоящее время международная черта бедности составляет 1 доллар 90 центов в день. Сейчас на эту сумму живет около 10% населения планеты, и почти половина бедных людей проживает в странах Африки.

Уровень бедности за немонетарным критерием - доступ населения к благам и услугам, за прошлый год вырос до 27%, говорится в отчете Счетной палаты Украины. Более половины украинцев не могут позволить себе отдыхать вместе с семьей хотя бы в течение одной недели в год.