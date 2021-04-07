В Минздраве рассказали о побочных эффектах Covid-вакцинации

Вакцинация против Covid-19 в Украине началась 24 февраля 2021. Фото: Укринформ

С начала вакцинации зафиксировано 816 сообщений о побочных эффектах.

Подавляющее большинство из них - 99,1% - несерьезные. В 94,73% случаев побочные эффекты были предсказуемыми, то есть, отвечали имеющейся информации в инструкции для медицинского применения, сообщает Государственный экспертный центр МЗ.

Так в 66,8% сообщалось о повышении температуры, утомляемость, лихорадку, гриппоподобный состояние и тому подобное.

В 11,8% были нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата - миалгия, артралгия.

В 11,7% наблюдались головная боль, сонливость или бессонница, тремор и др.

В 1,6% говорилось о разладе со стороны желудочно-кишечного тракта.

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В Украине за сутки 6 апреля первую дозу вакцины от Covid-19 получили 15585 человек, с начала кампании привито 320 265 человек, из которых завершили вакцинацию (получили 2 дозы) 2 человека.

Вакцинация против Covid-19 в Украине началась 24 февраля 2021. Она будет проходить в пять этапов. На первом этапе будут прививать медицинских работников ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на Covid-19 жителей и персонал домов престарелых и военных на фронте. Все прививки являются добровольными и бесплатными.