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пятница, 23 июля 2021 13:56

В Минздраве рассказали, когда Украина вернется в красную зону

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В Минздраве рассказали, когда Украина вернется в красную зону
Снятые маски могут сыграть с населением злую шутку. Фото: pixabay.com

Хотя темпы вакцинации в Украине растут, избежать карантина осенью не удастся.

Сейчас полностью иммунизировали менее 4% украинцев, заявил главный санврач Игорь Кузин, передает ТСН. Правительство ожидает новую волну заболеваемости, которая вернет страну к строгому карантину.

"Низкая статистика заставляет расслабиться, но это коварный сигнал. Коронавирус не исчез. В красную зону, уверен, мы точно вернемся. Это вопрос времени. Украина регистрирует штамм коронавируса Delta. Более 100 стран отчитываются, что мутация вызывает масштабные вспышки инфицирования", - сказал он.

Снятые маски могут сыграть с населением злую шутку. Мощность третьей волны в Украине будет зависеть лишь от количества людей, которых успеют вакцинировать.

"Советую сфокусировать усилия на том, чтобы вакцинироваться и осенью иметь иммунитет. Уже приняли решение об открытии всех трех тысяч пунктов прививок. Вакцина будет доступна для каждого гражданина, поскольку будет находиться в ближайшей амбулатории или поликлинике", - добавил Кузин.

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За последние сутки в Украине обнаружили 763 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 247 419 человек. Умерли 52 811 пациентов, из них 21 – за последние сутки. Выздоровели 2 183 642 человека, за последние сутки – 639.

Штамм коронавируса Delta может стать причиной новой волны пандемии в странах от Индонезии до Россию.

В богатых странах эпидемия снижается благодаря вакцинации. От штамма Delta лучше защищает китайская вакцина Coronavac, ведь она заставляет иммунитет человека запоминать всю структуру вируса. После Coronavac организм распознает Covid-19, даже если вирус мутирует.

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