В Минздраве показали, как выглядит международное свидетельство о вакцинации

Левая часть бланка заполняется на английском языке. Фото: Минздрав

Международное свидетельство о Covid-вакцинации могут получить все, кто сделал прививку двумя дозами вакцины.

Свидетельство выдает семейный врач. Его можно получить исключительно в бумажной форме. В Министерстве здравоохранения показали, как должен выглядеть документ.

"Для получения нужно взять загранпаспорт - в свидетельство будут вносить его номер. Свидетельства печатают на обычной белой бумаге формата А4. Желтая бумага необязательна", - говорится в сообщении Минздрава.

Данные для заполнения врач генерирует из медицинской информационной системы. В верхней части документа он указывает данные владельца свидетельства. Левая часть бланка заполняется на английском языке. В правой части документа информация дублируется на украинском. В нижней части документа указывают данные о вакцинации в таблице. Получатель свидетельства должен поставить подпись в соответствующей графе. Документ могут заполнить только на английском языке, и это не будет ошибкой.

Международное свидетельство о вакцинации действует в течение года. В документе также указывают информацию о враче. Печать врача и название медицинского учреждения не нужны. В то же время должна стоять печать заведения, выдавшего свидетельство.

На международном свидетельстве о вакцинации не должно быть QR-кода.

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За подделку международных свидетельств о вакцинации и Covid-сертификатов Нацполиция в 2021 году открыла 42 дела. Во Львовской области киберполиция задержала мужчину, который продавал фальшивые справки с отрицательным результатом на Covid-19 и Covid-сертификаты для пересечения границы. Рекламировал свои услуги в групповых чатах, где было более 15 тыс. подписчиков.