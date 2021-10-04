В Минздраве показали, как выглядит международное свидетельство о вакцинации

 
Ексклюзивы
1/5
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 837
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 513
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2511
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1512
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 216
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 846
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3411
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
7 Просмотров: 4266
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 3699
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 540
Фото
Все фото
5
5
26
6
5
Краля и Пенола: украинские полярники растрогали соцсети фото и видео новорожденных тюленей
Краля и Пенола: украинские полярники растрогали соцсети фото и видео новорожденных тюленей
В столице проходит &quot;Марш за Киев&quot;
В столице проходит "Марш за Киев"
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
День Ангел 1 октября отмечает владелец лишь одного имени
День Ангел 1 октября отмечает владелец лишь одного имени
&quot;Потеряла 10 килограмм, бегала за булавками среди ночи&quot; - как украинка стала Мисс Мира Plus Size-2021
"Потеряла 10 килограмм, бегала за булавками среди ночи" - как украинка стала Мисс Мира Plus Size-2021
Видео
Все видео
Два региона находятся в шаге от красной зоны
Два региона находятся в шаге от красной зоны
В Минздраве показали, как выглядит международное свидетельство о вакцинации
В Минздраве показали, как выглядит международное свидетельство о вакцинации
В Польше открывают памятник украинскому священнику-спасителю Емельяну Ковчу (фото)
В Польше открывают памятник украинскому священнику-спасителю Емельяну Ковчу (фото)
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Билеты на поезда дальнего следования можно купить в Viber и Telegram
Билеты на поезда дальнего следования можно купить в Viber и Telegram
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 1746
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 450
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8334
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 648
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 522
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
понедельник, 04 октября 2021 15:02

В Минздраве показали, как выглядит международное свидетельство о вакцинации

  Комментировать
В Минздраве показали, как выглядит международное свидетельство о вакцинации
Левая часть бланка заполняется на английском языке. Фото: Минздрав

Международное свидетельство о Covid-вакцинации могут получить все, кто сделал прививку двумя дозами вакцины.

Свидетельство выдает семейный врач. Его можно получить исключительно в бумажной форме. В Министерстве здравоохранения показали, как должен выглядеть документ.

"Для получения нужно взять загранпаспорт - в свидетельство будут вносить его номер. Свидетельства печатают на обычной белой бумаге формата А4. Желтая бумага необязательна", - говорится в сообщении Минздрава.

Данные для заполнения врач генерирует из медицинской информационной системы. В верхней части документа он указывает данные владельца свидетельства. Левая часть бланка заполняется на английском языке. В правой части документа информация дублируется на украинском. В нижней части документа указывают данные о вакцинации в таблице. Получатель свидетельства должен поставить подпись в соответствующей графе. Документ могут заполнить только на английском языке, и это не будет ошибкой.

Международное свидетельство о вакцинации действует в течение года. В документе также указывают информацию о враче. Печать врача и название медицинского учреждения не нужны. В то же время должна стоять печать заведения, выдавшего свидетельство.

На международном свидетельстве о вакцинации не должно быть QR-кода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как исправить ошибку или изменить данные в Covid-сертификате

За подделку международных свидетельств о вакцинации и Covid-сертификатов Нацполиция в 2021 году открыла 42 дела.

Во Львовской области киберполиция задержала мужчину, который продавал фальшивые справки с отрицательным результатом на Covid-19 и Covid-сертификаты для пересечения границы. Рекламировал свои услуги в групповых чатах, где было более 15 тыс. подписчиков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Минздраве показали, как выглядит международное свидетельство о вакцинации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Подо Львовом аварийно сел лайнер: погибли пятеро людей

В США признали Голодомор геноцидом

Грузовой самолет упал на дом

Самое читаемое
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
6
 Просмотров: 7443
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
 Просмотров: 4725
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
Зеленский: Дима допустил большую ошибку 15 Просмотров: 3735
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
4
 Просмотров: 3195
&quot;Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!&quot; - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
25
 Просмотров: 2511
Общество
Два региона находятся в шаге от красной зоны
Два региона находятся в шаге от красной зоны
 Просмотров: 90
В Польше открывают памятник украинскому священнику-спасителю Емельяну Ковчу (фото)
В Польше открывают памятник украинскому священнику-спасителю Емельяну Ковчу (фото)
 Просмотров: 72
Заморозки задержатся. К "развлечениям" добавятся туманы: какой будет погода в Украине
Заморозки задержатся. К "развлечениям" добавятся туманы: какой будет погода в Украине Просмотров: 180
В Польше торжественно откроют памятник украинскому священнику-спасителю Емельяну Ковчу
В Польше торжественно откроют памятник украинскому священнику-спасителю Емельяну Ковчу Просмотров: 99
В Украине зафиксировали резкий спад заболеваемости коронавирусом
В Украине зафиксировали резкий спад заболеваемости коронавирусом Просмотров: 675
Больше всего комментируют
15
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
4
Руководство передумало: разрешили показ скандального фильма о Зеленском
4
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
3
Фракция "Слуги народа" начнет процедуру отставки Разумкова
2
У Украины нет времени рассчитывать, пока страну примут в ЕС - Зеленский
Голосов: 57209
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть