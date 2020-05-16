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суббота, 16 мая 2020 18:10

В Минздраве отчитались о выплате надбавок медикам

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В Минздраве отчитались о выплате надбавок медикам
Степанов рассказал о выплате надбавок медикам. Фото: moz.gov.ua

Медикам 14 регионов полностью выплатили надбавки за март.

В то же время остальные регионы застряли в бюрократической волоките. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания в Офисе Президента, передает пресс-служба ОП.

"Четырнадцать регионов уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19 ... Другие регионы завершат выплату надбавок в начале следующей недели", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский заявил, что получил положительные отзывы медиков, которым заплатили надбавки.

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"В Херсонской области все выплаты завершилась на прошлой неделе, среди лидеров - и Днепропетровская и Львовская области. В то же время Волынь, Луганска и Ровенская области и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель", - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас больницы заключают соглашения с Национальной службой здоровья Украины для выплаты надбавок за работу с пациентами с COVID-19 за апрель, и пообещал сделать все возможное для ускорения процесса.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) решил продолжить выплаты помощи всем, кто остался без работы или оказался в неоплачиваемом отпуске. Также в фонде решили расширить список страховых случаев, в результате которых украинцы могут обратиться за помощью.

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Дата
16
мая

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