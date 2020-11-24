В Минздраве назвали условия для введения локдауна

 
Ексклюзивы
1/5
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 558
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 1881
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 657
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1665
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 5931
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 387
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 729
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 693
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 540
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 504
Фото
Все фото
16
4
3
4
10
Выносили под Show must go on: как прощались с Романом Виктюком
Выносили под Show must go on: как прощались с Романом Виктюком
&quot;Журю в новом телешоу&quot; - Maruv похвасталась достижениями в России
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
Наблюдатели ОПОРЫ попали в жуткое ДТП: фото
Наблюдатели ОПОРЫ попали в жуткое ДТП: фото
Археологи нашли древнюю керамическую мастерскую: фото
Археологи нашли древнюю керамическую мастерскую: фото
Бюрократы и националисты - показали карикатуры победителя конкурса эскизов большого герба
Бюрократы и националисты - показали карикатуры победителя конкурса эскизов большого герба
Видео
Все видео
Руководитель патрульной полиции на камеру ударил себя электрошокером Taser
Руководитель патрульной полиции на камеру ударил себя электрошокером Taser
Российского режиссера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года
Российского режиссера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Карантин выходного дня: предприниматели угрожают объявить голодовку
Карантин выходного дня: предприниматели угрожают объявить голодовку
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
Интервью
1/5
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 135
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1548
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 927
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2304
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 513
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 ноября 2020
Просмотров: 387
Репетиція похорону
– Купи мені файні блузку й хустку, щоб у гробу лежала красива. Туфлі взуєте коричневі, аби до спідниці пасували. І горілки на могилу не ...
вторник, 24 ноября 2020 03:15

В Минздраве назвали условия для введения локдауна

  Комментировать
В Минздраве назвали условия для введения локдауна
В Украине готовятся ввести локдаун. Фото: Корреспондент

Введение локдауна возможно при угрозе коллапса медицинской системы.

"Главная цифра, на которую мы опираемся, когда говорим о полном локдауне, это исключительно загруженность нашей медицинской системы. Если говорить о сегодняшней динамике и количестве больных, которые госпитализируются от общего количества заболевших, то мы можем говорить, что это может сделать от 25 до 30000. По нашим сегодняшним расчетам, мы можем говорить, что в таком случае заполненность нашей медицинской системы может быть больше 75-80%, а это уже серьезная угроза", - в эфире программы "Свобода слова" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Речь о Covid-кроватях, по его словам составляет 52%, сейчас это 27 792 кроватей с почти 54 тысяч коек, и по утверждению Степанова, их количество постоянно увеличивают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда в Украине будет вакцина от Covid-19

Напомним, по состоянию на утро 23 ноября в Украине зафиксировали 10945 новых случаев COVID-19. Всего за все время пандемии заболели 635 689 человека.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Минздраве назвали условия для введения локдауна». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних &quot;зачистках&quot; Минска
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска
 Просмотров: 40447
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки Просмотров: 17946
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
4
 Просмотров: 12312
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
 Просмотров: 7965
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой Просмотров: 6876
Общество
Подсчитали сроки полной вакцинации украинцев от Covid-19
Подсчитали сроки полной вакцинации украинцев от Covid-19 Просмотров: 9
Определили претендентов на получение Шевченковской премии
Определили претендентов на получение Шевченковской премии Просмотров: 9
ЮНИСЕФ проведет операцию по доставке вакцины от Covid-19
ЮНИСЕФ проведет операцию по доставке вакцины от Covid-19 Просмотров: 9
Есть свет в конце туннеля - ВОЗ об окончании пандемии
Есть свет в конце туннеля - ВОЗ об окончании пандемии Просмотров: 828
Чубаров заявил, что заразился коронавируса
Чубаров заявил, что заразился коронавируса Просмотров: 198
Больше всего комментируют
5
"Слуга народа" находится на грани раскола
4
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
3
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
2
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
1
Коронавирус в Украине: в Херсонской области за сутки выросло количество выздоровевших
Голосов: 54021
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть