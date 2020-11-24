В Минздраве назвали условия для введения локдауна

В Украине готовятся ввести локдаун. Фото: Корреспондент

Введение локдауна возможно при угрозе коллапса медицинской системы.

"Главная цифра, на которую мы опираемся, когда говорим о полном локдауне, это исключительно загруженность нашей медицинской системы. Если говорить о сегодняшней динамике и количестве больных, которые госпитализируются от общего количества заболевших, то мы можем говорить, что это может сделать от 25 до 30000. По нашим сегодняшним расчетам, мы можем говорить, что в таком случае заполненность нашей медицинской системы может быть больше 75-80%, а это уже серьезная угроза", - в эфире программы "Свобода слова" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Речь о Covid-кроватях, по его словам составляет 52%, сейчас это 27 792 кроватей с почти 54 тысяч коек, и по утверждению Степанова, их количество постоянно увеличивают.

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Напомним, по состоянию на утро 23 ноября в Украине зафиксировали 10945 новых случаев COVID-19. Всего за все время пандемии заболели 635 689 человека.