В Минздраве назвали условие быстрого выхода из карантина

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В случае стремительного снижения больных коронавирусом, Украина сможет ускорить выход из карантина.

Так если количество больных резко уменьшится, Украина сможет с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на третий или четвертый. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

"Если у нас будет резкое снижение больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - сказал он.

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Кабинет министров Украины продлил карантин до 11 мая. С 12 мая, при условии заполнения больниц пациентов с COVID-19 менее чем на 50% и сохранения процента выявленных случаев заболевания в стране в пределах 5% в течение 10 дней, будет запущен пятиэтапный план выхода из карантина.