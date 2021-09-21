В Минздраве назвали дату перехода страны в желтую зону карантина

Желтый уровень эпидемической опасности в Украине могут ввести с полуночи 23 сентября.

Уровень эпидемической опасности должны одобрить на заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 21 сентября, заявил вчера министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов. Но после этого для перехода должно пройти двое суток.

"Через два дня после решения ТЭБ и ЧС. Желтую зону введут с 00:00 часов", - сказал он.

Автор: t.me/COVID19_Ukraine В Украине начали действовать новые карантинные правила

В желтой зоне начнут действовать ограничения на количество посетителей в фитнес-центрах и число участников массовых мероприятий. В кино и театрах заполненность залов не должно превышать 50%.

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Правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 31 декабря и упростило нормы подтверждения вакцинации. Чтобы верифицировать безопасность посетителей или работников заведения, кроме образования, временно следует пользоваться международными свидетельствами, внутренними Сovid-сертификатами, справкой о прививках или действующей справкой об отрицательном результате тестирования на коронавирус.