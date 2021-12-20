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понедельник, 20 декабря 2021 17:44

В Минздраве напомнили правила проведения новогодних утренников

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Новогодние празднования в школах в этом году будут проводить без зрителей и аниматоров.

Чтобы снизить риски инфицирования коронавирусом среди детей, участие в празднике могут принимать только работники учреждения образования, напомнили в Министерстве здравоохранения.

"Приглашать аниматоров, актеров и других людей, которые развлекали бы детей или принимали участие в празднике не разрешается. Родителей на праздничные мероприятия в школах и садиках пускать не будут", - говорится в сообщении.

Автор: Минздрав
 

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В ведомстве советуют придерживаться следующих противоэпидемических правил во время празднования в школах и садиках:

- во время празднования в школе на мероприятии могут присутствовать только ученики одного класса;

- участие школьников из других классов запрещается;

- в детских садах праздник проводится только для детей одной учебной группы.

Также в Минздраве предупреждают, что в праздничных мероприятиях не могут участвовать дети, у которых имеются симптомы острого респираторного заболевания.

В этом году украинская семья из четырех человек потратит на новогоднее застолье в среднем 1844 грн. Для жителей Киева стоимость бюджетного новогоднего стола составит 2123,59 грн, что на 10,8% больше, чем в прошлом году. Ужин с деликатесами жителям столицы обойдется в 2673,59 грн.

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