В Минздраве думают над работой горнолыжных курортов на карантине

Для идентификации людей могут использоваться наклейки. Фото: Pexels

В Министерстве здравоохранения думают о том, как допустить на горнолыжные курорты исключительно вакцинированных или людей с ПЦР-тестами.

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин сказал об этом в интервью "Інтерфакс-Україна".

"Мы уже начали говорить с зимними курортами о режиме – каким образом здесь обеспечить соблюдение требований противоэпидемического законодательства", – сказал Кузин.

Обеспечить контроль над сертификатами на подъемниках сложно.

"Поэтому, по предложению игроков рынка, может быть введена определенная верификация на входе в отель или на пункте проката спортивного снаряжения. Там турист будет верифицироваться, показывать свои документы о ПЦР-тесте или сертификате, ему на спортивную одежду наклеивают специальную наклейку, которая будет иметь индивидуальный номер и по которому человека можно будет идентифицировать в случае специальной проверки. Кроме того, будет создана специальная база этих номеров", – сказал Кузин.

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Сейчас прорабатывают механизм для того, чтобы не создавались очереди.

С 9 декабря невакцинированных против коронавируса госслужащих и работников социальных организаций начнут отстранять от работы. Увольнять работника из-за того, что у него нет прививки, незаконно, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. В то же время, за допущение невакцинированных к работе руководителя учреждения будут штрафовать на сумму от 34 тыс. грн.