В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь

Во вторник, 18 августа в столице Беларуси Минске приземлился самолет, который якобы принадлежит Федеральной службе безопасности Российской Федерации.

Речь идет о самолете спецсвязи, который предназначен "для полета по кругу вокруг определенных точек во время выездных визитов первых лиц РФ". Об этом сообщается в оппозиционном белорусском Telegram-канале NEXTA Live.

Как отмечается, Ту-214ПУ (серийный номер 523, регистрационный номер RA-64523) прилетел в Минск вечером.

В комментарии "Прямом" главный редактор канала Роман Протасевич заявил, что "визит российского самолета в Беларусь может означать планирование полета в страну президента РФ Владимира Путина".

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"Мы разбираемся, что это может быть и в чем может быть причина. Но предварительно это означает, что в ближайшее время Путин, скорее всего, полетит в Минск", - отметил главный редактор.

"Уже подтверждена информация о посадке Ту-214ПУ в Минске, в частности по данным с радаров. Пока не стоит надеяться на то, что будут реально введены какие-то войска. По той простой причине, что это не выгодно никому. Лукашенко, скорее всего, не станет настолько провоцировать Европу, чтобы спровоцировать вообще какой-то международный конфликт ", - добавил Протасевич.

25 августа комитет Европейского парламента по иностранным делам обсудит ситуацию в Беларуси. Белорусский народ имеет право на протест и публичное выражение своего возмущения.