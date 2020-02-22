В Минобороны закупят ракетных комплексов более чем 2 млрд грн

Финансирование ракетной программы в этом году увеличили на 300 млн грн. Фото: Новинарня

В Министерстве обороны Украины планируют приобрести около 3 тысяч ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2 млрд гривен ($81,7 млн).

По сравнению с 2019 годом финансирование ракетной программы в этом году увеличили на 300 млн грн ($12 млн), сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, в 2020 году планируется завершить разработку и провести государственные испытания комплексов "Нептун" и "Ольха" и обеспечить их финансирование в полном объеме.

После принятия их на вооружение планируют закупить серийные образцы.

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В начале октября 2019-го США согласовали продажу Украине новой партии комплексов Javelin почти $40 млн долларов. В декабре Минобороны заключило контракт на поставку второй партии американских противотанковых комплексов Javelin.