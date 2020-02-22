В Минобороны закупят ракетных комплексов более чем 2 млрд грн

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1242
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3924
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1737
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1710
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4761
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 918
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1710
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5751
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2556
Фото
Все фото
9
5
12
12
7
&quot;Его вытащили за рот, ничего не успел сказать&quot; - обвиняемому в наезде на полицейских выбрали меру пресечения
"Его вытащили за рот, ничего не успел сказать" - обвиняемому в наезде на полицейских выбрали меру пресечения
Погибшего на Донбассе Максима Хитайлова провели в последний путь: фото
Погибшего на Донбассе Максима Хитайлова провели в последний путь: фото
Поможет корона из фольги - агрессию против эвакуированных украинцев высмеяли в мемах
Поможет корона из фольги - агрессию против эвакуированных украинцев высмеяли в мемах
Открыли выставку с артефактами Майдана
Открыли выставку с артефактами Майдана
Что происходит в Новых Санжарах - онлайн
Что происходит в Новых Санжарах - онлайн
Видео
Все видео
Зеленский обратился к украинцам по поводу событий в Новых Санжарах
Зеленский обратился к украинцам по поводу событий в Новых Санжарах
Как утверждать украинский - в Киеве провели форум "Язык объединяет"
Как утверждать украинский - в Киеве провели форум "Язык объединяет"
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
Зеленский пообещал вернуть из Китая украинку, которую не взяли вместе с собакой
Зеленский пообещал вернуть из Китая украинку, которую не взяли вместе с собакой
"Под ноги прилетела светло-шумовая граната, я получила около 50 рваных ран" - участница Майдана о самом трагичном этапе Революции
"Под ноги прилетела светло-шумовая граната, я получила около 50 рваных ран" - участница Майдана о самом трагичном этапе Революции
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 495
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1710
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1089
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1098
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1044
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
21 февраля 2020
1 Просмотров: 909
Каштан
Минулого тижня його спиляли. Щоправда, науковці просять не плутати солодке й людське з гірким і кінським, тобто castanea sativa з aeskulus ...
суббота, 22 февраля 2020 21:14

В Минобороны закупят ракетных комплексов более чем 2 млрд грн

  Комментировать
В Минобороны закупят ракетных комплексов более чем 2 млрд грн
Финансирование ракетной программы в этом году увеличили на 300 млн грн. Фото: Новинарня

В Министерстве обороны Украины планируют приобрести около 3 тысяч ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2 млрд гривен ($81,7 млн).

По сравнению с 2019 годом финансирование ракетной программы в этом году увеличили на 300 млн грн ($12 млн), сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, в 2020 году планируется завершить разработку и провести государственные испытания комплексов "Нептун" и "Ольха" и обеспечить их финансирование в полном объеме.

После принятия их на вооружение планируют закупить серийные образцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина заключила контракт на вторую партию ракетных комплексов Javelin

В начале октября 2019-го США согласовали продажу Украине новой партии комплексов Javelin почти $40 млн долларов. В декабре Минобороны заключило контракт на поставку второй партии американских противотанковых комплексов Javelin.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Минобороны закупят ракетных комплексов более чем 2 млрд грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Совершили самое масштабное ограбление в истории страны

Арестовали самого разыскиваемого наркобарона

Тимошенко остановили активисты

Министр установил рекорд

Шаманы предсказывали будущее благодаря попкорну

В Украине отменили смертную казнь

Англии удалось то, что не смогла Франция - история такси

Самое читаемое
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка 2 Просмотров: 30843
&quot;Это наша комната? Она не закрывается&quot; - украинка об условиях в карантине
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
 3 Просмотров: 18738
В любящих руках: показали собак до и после &quot;усыновления&quot;
В любящих руках: показали собак до и после "усыновления"
31
 Просмотров: 17982
Какой маникюр будет модным весной
Какой маникюр будет модным весной
12
 Просмотров: 15687
Тимошенко остановили активисты
Тимошенко остановили активисты
 Просмотров: 13500
Общество
"На Донбасс должны зайти французские жандармы или итальянские карабинеры" - Климкин
"На Донбасс должны зайти французские жандармы или итальянские карабинеры" - Климкин
 Просмотров: 1017
Спасатели предупредили киевлян об опасности: подробности
Спасатели предупредили киевлян об опасности: подробности Просмотров: 756
На Донбассе было жарко: рассказали о ситуации
На Донбассе было жарко: рассказали о ситуации Просмотров: 396
Коронавирус: США обвиняют Россию в распространении паники
Коронавирус: США обвиняют Россию в распространении паники Просмотров: 855
"Стоит узаконить двойное гражданство, но не с Россией" - Климкин
"Стоит узаконить двойное гражданство, но не с Россией" - Климкин
 1 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
8
"Европа эпохи средневековья" - Зеленский второй день стыдит украинцев
3
Протесты в Новых Санжарах: задержанным грозит до 8 лет тюрьмы
3
Зеленский пообещал вернуть из Китая украинку, которую не взяли вместе с собакой
3
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
3
Резко возрастает количество украинцев, недовольных работой Зеленского
Голосов: 49120
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua