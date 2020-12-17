В Минкульте проводят обыски

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в помещении Министерства культуры и в директорате культурного наследия и музеев.
Основанием для обысков стало дело 2019 года о выдаче разрешительных документов, сообщают в пресс-службе Минкульта.
В то время Минкульт еще не было создано.
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"Уголовное дело, в рамках которого проводятся следственные действия, касается выдачи документа разрешительного характера 2019 года - тогда Минкульт еще не было создано. Министерство готово максимально способствовать расследованию этого дела, сотрудничать со следствием, помогать выяснять все обстоятельства, чтобы законность восторжествовала" , - говорится в сообщении.
19 ноября в Музее Революции достоинства провели обыски. Они были связаны с проверкой финансово-экономической деятельности Музея.
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