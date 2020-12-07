В МИД прокомментировали санкции против Беларуси

Александр Лукашенко обвинил Украину в намерении "душить" Беларусь. Фото: Радио Свобода

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что пока нет фундаментальной потребности в введение санкций против Беларуси.

Однако в Украине с Беларусью принципиальные политические разногласия, заявил он в интервью РБК-Украина.

"Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Беларуси, то я пока против любых экономических санкций против белорусских компаний и секторов экономики", - сказал министр.

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По словам Кулебы, торговля одинаково важна для обеих стран.

"Мы, напомню, сразу заняли четкую позицию, и идем синхронизировано с Евросоюзом, и в плане защиты прав человека и осуждение насилия и требований демократических преобразований в Беларуси. И для изменения этой позиции я не вижу сейчас никаких предпосылок", - отметил он.

В ЕС рассматривают возможность международного трибунала в отношении режима Лукашенко. Под трибунал попадут все причастные к насилию против участников акций протеста.