В Лукьяновском СИЗО обнаружили коронавирус

В заключенного и сотрудника СИЗО зафиксировали Covid-19. Фото: Reuters

В столичном Лукьяновском следственном изоляторе зарегистрировали два случая заражения Коронавирусная инфекцией.

Во всех контактных лиц также приняли тесты на Covid-19, однако результатов еще нет. Об этом сообщили в Офисе Омбудсмана, передает ТСН.

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"Мы получили официальную информацию от государственного учреждения" Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины "о том, что сегодня подтвердились лабораторные данные одного заключенного и одного сотрудника. В них положительные результаты теста на коронавирус", - отмечается в сообщении.

В институте спецсвязи КПИ им. Игоря Сикорского зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Всего зафиксировано 52 случая заболевания, 6 курсантов провел сейчас в больнице.