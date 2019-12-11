В "Квартале" рассказали, как российский телеканал получил права на трансляцию "Слуги народа"

Права на сериал российскому ТНТ передал дистрибьютор "Квартала 95". Фото: NewsUkr

Российский телеканал ТНТ получил права на телетрансляцию сериала "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским в главной роли от шведской компании Eccho Rights, которая является дистрибьютором ряда продуктов студии "Квартал 95".

"Eccho Rights обладает мировыми правами на дистрибуцию некоторых тайтлов библиотеки "Квартал 95". Компания продает на различные территории, различные виды прав: трансляция на ТВ, VOD-права и т. д.", - рассказали в пресс-службе студии "Квартал 95".

Дистрибьютор Eccho Rights еще с 2012 года представляет проекты "Квартала" на рынках мира. Так шведская компания после премьеры первого сезона сериала "Слуга народа" продала формат сериала американской компания FOX Studios, а сам сериал - самой популярной онлайн-платформе мира - Netflix.

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"Кроме того, формат сериала или сам сериал были проданы более чем в 20 стран, среди которых Франция, Вьетнам, Филиппины, Греция, Сербия, Черногория, Болгария, Польша, Сербия, Индия, Корея, Греция, Казахстан, Литва, Эстония , Молдова, Монголия, Финляндия, Грузия и Беларусь. Проект посмотрели миллионы зрителей, как в Украине, так и за ее пределами", - добавили в "Квартале".

При этом в студии не сказали на каких условиях будет вестись показ "Слуги народа" на российском телеканале ТНТ и получит ли "Квартал" роялти с этого показа.

11 декабря телеканал ТНТ впервые на российском телевидении начнет показ сериала "Слуга народа". В России назвали сериал "оригинальной сатирой на современную политику и отношение народа и власти в Украине". "Слуга народа" - комедийный телесериал, рассказывающий историю избрания президентом Украины учителя истории Василия Голобородько. Главную роль исполнил тогдашний комик, а ныне президент Владимир Зеленский. Сериал имеет 3 сезона на 51 серию в целом.