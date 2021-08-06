В курортном Моршине, где в качестве эксперимента вакцинировали большинство населения, уже второй месяц нет больных Covid-19

В Моршине второй месяц нет больных коронавирусом. Фото: Сегодня

В Моршине в рамках пилотного проекта 66% взрослых жителей вакцинировали двумя дозами против коронавируса.

Последний случай коронавируса в городе был зафиксирован еще 20 июня, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения

По крайней мере одной дозой прививали 72,4% взрослого населения, а полностью завершили вакцинацию 66% людей.

"Это очень хороший результат. Вакцины против Covid-19 демонстрируют высокие уровни эффективности и защиты. И это не только украинский, но и мировой опыт. Конечно, мы прекрасно понимаем все ограничения такого проекта, но должны сказать о том, что достигнутые высокие и сверхвысокие цифры универсального охвата является необходимым условием для прекращения вспышки и пандемии", рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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Всего в городе проживают 4239 человек, 800 из них – дети до 18 лет.