В Крыму уничтожат архивные документы "украинского периода"

Уничтожат документы с архивов до 2014-го Фото с открытых источников.

В Ялтинском архиве в аннексирована Крыму решили списать и уничтожить документы "украинского периода".

"Начальник управления по архивным делам" Валентина Жердева рассказала, что речь идет о бумагах, которые находятся на временном хранении и касаются деятельности ликвидированных 7-ми поселковых советов и города Алупка до 2014-го включительно, передает "Обозреватель".

По ее словам, перед списанием и уничтожением по каждому документу должен быть составлен акт изъятия в соответствии с требованиями действующих законов Российской Федерации и Республики Крым об архивном деле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму подняли флаг Украины

Президент Украины закрепил на законодательном уровне получение документов для визитов в оккупированный Крым.