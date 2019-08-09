В Крыму уничтожат архивные документы "украинского периода"

В Ялтинском архиве в аннексирована Крыму решили списать и уничтожить документы "украинского периода".
"Начальник управления по архивным делам" Валентина Жердева рассказала, что речь идет о бумагах, которые находятся на временном хранении и касаются деятельности ликвидированных 7-ми поселковых советов и города Алупка до 2014-го включительно, передает "Обозреватель".
По ее словам, перед списанием и уничтожением по каждому документу должен быть составлен акт изъятия в соответствии с требованиями действующих законов Российской Федерации и Республики Крым об архивном деле.
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