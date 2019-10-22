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вторник, 22 октября 2019 22:27

В Крыму российские силовики избили и задержали журналиста

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В Крыму российские силовики избили и задержали журналиста
Журналиста Евгения Гайворонского арестовали на 15 суток. Фото: NewsDay

В аннексированом Крыму так называемый "суд" Ялты арестовал на 15 суток местного активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского.

Как отмечается, Гайворонского задержали сегодня российские силовики. Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

Во время задержания журналиста несколько раз ударили головой об полицейскую машину. О событии Гайворонский успел сообщить сестре по телефону.

Она рассказала, что журналиста обвинили в уклонении от лечения наркозависимости по статье об уклонении от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании (ст. 6.9.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ).

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Позжн адвокат Алексей Ладин сообщил, что Гайворонский арестован на 15 суток.

Политзаключенного, бывшего охранника Дмитрия Яроша, Александра Шумкова россияне вывезли из колонии в городе Торжок в одно из московских СИЗО. Об этом рассказал его адвокат Роман Лызлов.

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