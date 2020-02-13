В Крыму осуждены 29 украинцев за отказ служить в российской армии - Денисова

Денисова рассказала об осужденных в Крыму. Фото: РБК

Российские суды вынесли уже 29 приговоров в отношении крымчан, которые отказались служить в вооруженных силах Российской Федерации.

"Сегодня уже 29 приговоров в отношении наших граждан, которые убегали и не хотели служить в вооруженных силах страны-агрессора. Сейчас они отбывают наказание, но когда выйдут из мест несвободы будут снова призваны в ВС России. Мы должны также заботиться и об их правах", - сообщила уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"В июне 2019 года состоялся 9 призыв в ряды ВС РФ, во время которого были призваны по меньшей мере 3300 мужчин", сообщила Денисова.

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Общее количество крымских призывников с 2015 года составляет по меньшей мере 18 тысяч мужчин.